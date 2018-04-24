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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прилетит в Екатеринбург на бой Емельяненко
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Хабиб Нурмагомедов, турнир, UFC (2018) | Фото: khabib.com

Российский боец смешанного стиля MMA и действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетит в Екатеринбург на турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship, который пройдет в КРК "Уралец" 5 мая.
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Как сообщили Накануне.RU организаторы соревнований, Хабиб Нурмагомедов принял приглашение "Русской медной компании" и станет почетным гостем мероприятия. Предполагается, что спортсмен проведет в Екатеринбурге два дня и посетит не только турнир, но и Академию единоборств РМК. Вместе с ним в уральскую столицу прилетит его отец Абдулманап Нурмагомедов и тренер.

Турнир RCC2: Russian Cagefighting Championship станет главным спортивным событием месяца в Свердловской области. Зрители смогут увидеть десять поединков с участием бойцов из России, Хорватии и Бразилии. Также в этот день известный российский боец Александр Емельяненко сойдется с бойцом из Бразилии Габриэлем Гонзагой. Кроме того, на турнире выступит и екатеринбургский боец Иван Штырков, известный также как "Уральский Халк". Его соперником станет бразилец Джеронимо Дос Сантос.

Отметим, Хабиб Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона турнира по смешанным единоборствам UFC в легком весе. Это произошло после его победы над американцем Элом Яквинтой в апреле 2018 года. По итогам пяти раундов россиянин победил единогласным решением судей. В своей профессиональной карьере Нурмагомедов провел 26 боев, одержав победу в каждом из них.

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24.04.2018 08:31 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:31 Екб


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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прилетит в Екатеринбург на бой Емельяненко
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