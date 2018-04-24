В 2017 году Россия потратила 1,2 млрд долларов на помощь развивающимся странам

Россия потратила на помощь развивающимся странам в 2017 году 1,2 млрд долларов, сообщил замглавы МИД России Александр Панкин.

Помощь "международному развитию" оказывалась как по линии двусторонних отношений, так и по линии взносов в международные структуры, включая ООН, передает РИА Новости.

"Круг стран, которым мы помогаем, это страны на постсоветском пространстве и наши давние стратегические партнеры в Латинской Америке и Азии", - сказал Панкин.

Помощь оказывало как непосредственно государство, так и российские компании. Многие из них за последние 20 лет расширили "присутствие в разных странах, включая Африку и Азию", и при этом "сопровождали свою деятельность инвестированием" в социальные образовательные и медицинские проекты.

Размер помощи России другим государствам в 2016 году составил чуть больше одного миллиарда долларов. Тогда эксперты отмечали, что размер объемов помощи стал заметно возрастать с 2013 года и в последние два года превышал один млрд долларов.

По словам экономистов, одна из основных форм содействия развитию - списание долгов. В 2016-2017 годах Россия списала долги четырем странам - Киргизии, Мозамбику, Узбекистану и Монголии - почти на 1,4 миллиарда долларов