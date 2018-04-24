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экономика  |  добавить комментарий
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии В минувшую субботу, 21 апреля, в Московском регионе прошел ураган, в результате которого погибли два человека и более десяти пострадали. Городские власти вновь пообещали бороться со стихией. Меры этой борьбы, по мнению экспертов, стали заметнее, но по-прежнему являются недостаточными для того, чтобы избежать жертв.
23.04.2018
происшествия ;  | комментариев: 1
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Новости
24.04.2018 08:04 Мск (10:04 Екб)
экономика | В России
В 2017 году Россия потратила 1,2 млрд долларов на помощь развивающимся странам
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доллар, пачка, деньги, валюта (2015) | Фото: www.sigma-finance.ru

Россия потратила на помощь развивающимся странам в 2017 году 1,2 млрд долларов, сообщил замглавы МИД России Александр Панкин.
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Помощь "международному развитию" оказывалась как по линии двусторонних отношений, так и по линии взносов в международные структуры, включая ООН, передает РИА Новости.

"Круг стран, которым мы помогаем, это страны на постсоветском пространстве и наши давние стратегические партнеры в Латинской Америке и Азии", - сказал Панкин.

Помощь оказывало как непосредственно государство, так и российские компании. Многие из них за последние 20 лет расширили "присутствие в разных странах, включая Африку и Азию", и при этом "сопровождали свою деятельность инвестированием" в социальные образовательные и медицинские проекты.

Размер помощи России другим государствам в 2016 году составил чуть больше одного миллиарда долларов. Тогда эксперты отмечали, что размер объемов помощи стал заметно возрастать с 2013 года и в последние два года превышал один млрд долларов.

По словам экономистов, одна из основных форм содействия развитию - списание долгов. В 2016-2017 годах Россия списала долги четырем странам - Киргизии, Мозамбику, Узбекистану и Монголии - почти на 1,4 миллиарда долларов

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24.04.2018 08:04 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:04 Екб


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В 2017 году Россия потратила 1,2 млрд долларов на помощь развивающимся странам
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