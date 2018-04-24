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От югорских журналистов требуют 50 миллионов за "подмоченную" репутацию "Водоканала"
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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Арбитраж принял иск ханты-мансийского "Водоканала" к окружной телерадиокомпании "Югра", в котором предприятие требует от журналистов многомиллионную компенсацию за порчу деловой репутации, передает корреспондент Накануне.RU.
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В своём заявлении истец помимо компенсации в 50 млн руб. просит суд обязать ответчика за свой счёт опровергнуть информацию, озвученную по программе от 20 ноября 2017 г. "По сути с Натальей Дворжак" на тему "ЖКХ. Зима близко". По мнению предприятия, во время выпуска Дворжак солгала. Ведущая спросила сотрудника ООО "Тюмень Водоканало" о цене подключения к городскому водопроводу. Последовал ответ: 500 рублей за 1 п.м. После этого интервьюер заявила, что в Ханты-Мансийке аналогичная услуга стоит 9 тыс. руб.

Из расчётов истца следует, что соответствующий ценник в столице региона ниже, чем в Тюмени. "Водоканал" в своем заявлении упирает на то, что тариф складывается из плат за подключаемую величину нагрузки и протяжённость создаваемой сети водоснабжения. Сотрудники муниципальной компании полагают, что озвученная в эфире информация негативно сказывается на деловой репутации предприятия.

Иск рассмотрят 16 мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного Арбитража.

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24.04.2018 08:13 Мск | Ханты-Мансийск | Михаил Лукашкин
10:13 Екб


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От югорских журналистов требуют 50 миллионов за "подмоченную" репутацию "Водоканала"
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