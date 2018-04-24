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ФСБ нашла взрывчатку на месте хлопка газа в жилом доме в Чите
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ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

Контрразведчики обнаружили взрывчатку в квартире в жилом доме в Чите, где в понедельник произошел взрыв.
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По предварительной версии, во время ремонта квартиры произошел хлопок газового баллона. Пострадал один человек: у него диагностировали черепно-мозговую травму, осколочные раны рук и лица.

"В квартире найдено взрывчатое вещество, хранение которого может быть связано с подготовкой к совершению преступления в сфере недропользования. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Проводится проверка", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Забайкальскому краю.

Источник в правоохранительных органах добавил, что найденная взрывчатка, вероятно, связана с нелегальной добычей золота.

Как сообщало Накануне.RU, недавно ФСБ накрыла сторонников запрещенного "Исламского государства", готовивших теракты в Ростовской области.

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24.04.2018 08:12 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:12 Екб


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ФСБ нашла взрывчатку на месте хлопка газа в жилом доме в Чите
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