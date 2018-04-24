Прикамские пенсионеры будут платить за капремонт с учетом скидки

Фонд капитального ремонта заключил 1200 соглашений о сотрудничестве с владельцами специальных счетов в лице управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда.

По условиям соглашения фонд будет переводить средства, полученные от министерства социального развития в качестве компенсации, владельцу специального счета. Владелец, в свою очередь, направляет их непосредственно на личный счет пенсионера. Отчет о начислении денежных средств владелец обязан ежеквартально направлять в фонд.

Напомним, с 1 марта изменен порядок получения компенсации взносов на капитальный ремонт для пенсионеров от 70 лет. Раньше пенсионер обязан был полностью оплатить квитанцию, и уже после этого Минсоцразвития переводил средства на счет пенсионера. Сейчас квитанции будут поступать уже с учетом компенсации. Соглашение обеспечивает правом получения компенсации тех пенсионеров, чьи дома находятся на специальном счете.

"Процедура получения компенсации стала гораздо более удобной для гражданина. Нет необходимости выплачивать всю сумму. Сейчас мы проводим работу с владельцами специальных счетов по заключению таких соглашений. Наша задача охватить всех спецсчетников", - сообщил исполняющий обязанности генерального директора фонда Дмитрий Баранов.

Для оформления квитанции с учетом компенсации пенсионеру необходимо обратиться с заявлением в отделение Соцзащиты по месту жительства. По оценкам Минсоцразвития, в Пермском крае около 35 тыс. пенсионеров, имеющих право на оформление компенсации по возрасту.