Президиум Госкомиссии по Арктике обсудит развитие пограничной инфраструктуры в регионе

Сегодня в Москве состоится заседание президиума Государственной комиссии по развитию Арктики под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина. Мероприятие пройдет в госкорпорации "Росатом".

В заседании примет участие глава Ямала Дмитрий Кобылкин. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, планируется обсудить развитие космической спутниковой группировки для оказания услуг связи в Арктической зоне РФ, ход реализации мероприятий государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ", а также развитие пограничной инфраструктуры в Арктике и её техническое переоснащение.

Ожидаются доклады со стороны Минэкономразвития, Минтранса, Минсвязи, ГК Роскосмос, "Газпрома".