Госдеп: США рассчитывают на тесное сотрудничество с новым правительством Армении

США благодарят ушедшего в отставку премьер-министра Армении Сержа Саргсяна за его вклад в развитие отношений между Ереваном и Вашингтоном и рассчитывают тесно сотрудничать с правительством, сформированным его преемником.

"Мы ожидаем, что демократический процесс по определению его преемника будет осуществлен транспарентно, в соответствии с законодательством Армении и международными обязательствами. Мы рассчитываем работать в тесном сотрудничестве с новым правительством", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы Госдепартамента.

В понедельник премьер-министр Армении Серж Саргсян после массовых протестов подал в отставку. Исполняющим обязанности главы кабмина страны назначен Карен Карапетян.

После этого президент Армении Армен Саркисян обсудил с послом США в Ереване Робертом Миллсом внутриполитическую ситуацию.

13 апреля в Армении начались несанкционированные протестные акции против избрания Сержа Саргсяна главой правительства республики. 17 апреля республиканский парламент избрал Саргсяна руководителем кабинета министров, из-за чего акции протеста продолжились, лидеры протестного движения объявили о "бархатной революции".