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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
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СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии В минувшую субботу, 21 апреля, в Московском регионе прошел ураган, в результате которого погибли два человека и более десяти пострадали. Городские власти вновь пообещали бороться со стихией. Меры этой борьбы, по мнению экспертов, стали заметнее, но по-прежнему являются недостаточными для того, чтобы избежать жертв.
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Новости
24.04.2018 07:50 Мск (09:50 Екб)
политика | За рубежом
Госдеп: США рассчитывают на тесное сотрудничество с новым правительством Армении
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(2017) | Фото: Getty Images

США благодарят ушедшего в отставку премьер-министра Армении Сержа Саргсяна за его вклад в развитие отношений между Ереваном и Вашингтоном и рассчитывают тесно сотрудничать с правительством, сформированным его преемником.

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"Мы ожидаем, что демократический процесс по определению его преемника будет осуществлен транспарентно, в соответствии с законодательством Армении и международными обязательствами. Мы рассчитываем работать в тесном сотрудничестве с новым правительством", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы Госдепартамента.

В понедельник премьер-министр Армении Серж Саргсян после массовых протестов подал в отставку. Исполняющим обязанности главы кабмина страны назначен Карен Карапетян.

После этого президент Армении Армен Саркисян обсудил с послом США в Ереване Робертом Миллсом внутриполитическую ситуацию.

13 апреля в Армении начались несанкционированные протестные акции против избрания Сержа Саргсяна главой правительства республики. 17 апреля республиканский парламент избрал Саргсяна руководителем кабинета министров, из-за чего акции протеста продолжились, лидеры протестного движения объявили о "бархатной революции".

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24.04.2018 07:50 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:50 Екб


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Госдеп: США рассчитывают на тесное сотрудничество с новым правительством Армении
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