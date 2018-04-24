Центробанк прогнозирует рост экономики несмотря на санкции

Российская экономика во втором и третьем кварталах 2018 г. будет расти по 0,4%, говорится в обзоре Банка России. Санкции США и ослабление курса рубля не заставили регулятора изменить свой прогноз, сообщают "Известия".

Это означает, что внешний шок оказался кратковременным и не оказал влияния на российский ВВП.

Минэкономразвития, в свою очередь, полагает, что влияние девальвации рубля на российскую экономику возможно в случае ее продолжительности: к коротким шокам реальный сектор стал устойчивым. В то же время в документе отмечается, что прогноз может быть скорректирован в зависимости от бюджетных и геополитических факторов, а также ситуации с соглашением ОПЕК+, предусматривающим заморозку добычи нефти.

Как сообщало Накануне.RU, Минэкономики России понизило оценку роста ВВП России за январь-февраль с 1,7% до 1,5%. Рост ВВП по итогам 2018 г. МЭР по-прежнему оценивает в 2,1%.