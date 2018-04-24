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Армения "допротестуется" – потеряет Карабах? После того, как в Армении возобновились протесты, а к столице присоединился и пригород –  появилась информация, что в зоне, прилегающей к Нагорному Карабаху, началась военная активность Азербайджана. Давний противник начал стягивать танки к линии со спорной территорией.
23.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии В минувшую субботу, 21 апреля, в Московском регионе прошел ураган, в результате которого погибли два человека и более десяти пострадали. Городские власти вновь пообещали бороться со стихией. Меры этой борьбы, по мнению экспертов, стали заметнее, но по-прежнему являются недостаточными для того, чтобы избежать жертв.
23.04.2018
происшествия ;  | комментариев: 1
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Новости
24.04.2018 07:36 Мск (09:36 Екб)
политика
Центробанк прогнозирует рост экономики несмотря на санкции
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коллаж, бумажный корабль, плавание, деньги, рубль, отток капитала (2018) | Фото: Накануне.RU

Российская экономика во втором и третьем кварталах 2018 г. будет расти по 0,4%, говорится в обзоре Банка России. Санкции США и ослабление курса рубля не заставили регулятора изменить свой прогноз, сообщают "Известия".

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Это означает, что внешний шок оказался кратковременным и не оказал влияния на российский ВВП.

Минэкономразвития, в свою очередь, полагает, что влияние девальвации рубля на российскую экономику возможно в случае ее продолжительности: к коротким шокам реальный сектор стал устойчивым. В то же время в документе отмечается, что прогноз может быть скорректирован в зависимости от бюджетных и геополитических факторов, а также ситуации с соглашением ОПЕК+, предусматривающим заморозку добычи нефти.

Как сообщало Накануне.RU, Минэкономики России понизило оценку роста ВВП России за январь-февраль с 1,7% до 1,5%. Рост ВВП по итогам 2018 г. МЭР по-прежнему оценивает в 2,1%.

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24.04.2018 07:36 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:36 Екб


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Центробанк прогнозирует рост экономики несмотря на санкции
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