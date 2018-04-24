На Среднем Урале на студентку возле общежития упала часть окна: прокуратура начала проверку

На Среднем Урале прокуратура выясняет обстоятельства травмирования студентки. На девушку упал строительный фрагмент.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел 19 апреля в Краснотурьинске: на студентку колледжа искусств возле здания общежития, по одним данным, упала рама, по другим – фрагмент доски, возможно, подоконника. Сразу после этого пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу. По предварительным данным, в здании проводятся работы по замене окон.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

"Устанавливается, действительно ли 19 апреля в здании общежития проводились работы по замене окон, затребованы соответствующие документы для установления лица, ответственного за безопасное проведение работ. Будет выясняться, соблюдалась ли техника безопасности при проведении строительных работ. Будут запрошены медицинские документы о полученной травме", - сообщили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что по результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе дана уголовно-правовая оценка.