Акции "Русала" подорожали на 30%

Акции "Русала" выросли почти на 30% на открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже. Их цена увеличилась до 1,97 гонконгского доллара за бумагу.

Стоимость акций растет на фоне заявления Минфина США о возможном снятии санкций с компании после отказа основного акционера Олега Дерипаски от контроля над "Русалом".

Напомним, под санкции США также попали связанные с Дерипаской компании En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент". Правительство уже пообещало помочь компаниям, попавшим под санкции. "Русалу" ликвидность может быть предоставлена через "Промсвязьбанк".