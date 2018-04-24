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Новости
24.04.2018 06:29 Мск (08:29 Екб)
политика | В России
Парламентские партии могут выдвинуть своих членов в участковые избирательные комиссии
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ЦИК РФ избирком выборы (2011) | Фото:ЦИК РФ

Ровно месяц остается у территориальных избирательных комиссий на то, чтобы заявить о начале обновления УИК (их в РФ порядка 97 тыс.).
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Там, где ТИК не успеют этого, обновление комиссий будет отложено на осень. С 2013 года УИК избираются на пять лет. В этом году их полномочия продлены в связи с президентскими выборами: закон запрещает менять состав комиссии в период, когда выборная кампания уже назначена (Совет федерации назначил выборы 15 декабря 2017 года). Обновление УИК можно было начинать на следующий день после объявления результатов президентских выборов (ЦИК сделал это 23 марта), но жестких сроков нет. По закону на формирование УИК должно быть предоставлено не менее 30 и не более 60 дней. В начале июня будут назначены региональные выборы, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября. Таким образом, обновление УИК вновь будет прервано на весь летний период.

Партии уже приступили к подбору кадров в комиссии. По одному члену с правом решающего голоса вправе выдвигать только парламентские партии. В первую очередь это четыре партии, которые имеют фракции в Госдуме. Они могут направить своих представителей в каждый УИК.

КПРФ готовится к тому, чтобы иметь свой голос "в 90% всех УИКов", сообщил зампред ЦК партии Юрий Афонин. "За прошедшие пять лет не все наши члены УИК сохранили связь с партией,— пояснил он.— Не все боролись за интересы партии, кого-то пытались "перекупить", и с кем-то удалось это сделать". КПРФ готовит "заметную ротацию" членов УИК за счет беспартийных активистов, которые были наблюдателями в прошедшие годы.

В "Справедливой России" ожидается замена "40% членов УИК", сообщила член Центризбиркома с правом совещательного голоса от партии Алла Алексеева. Сейчас справороссы, по ее словам, представлены более чем в 72 тыс. УИК и снижать представительство не намерены.

Примерно такие же планы по охвату — "80% и выше" у ЛДПР, сообщил депутат Госдумы Борис Чернышев. К примеру, в Воронежской области ЛДПР уже подготовила 1500 представителей для 1700 УИК.

Практические все думские партии ставят перед собой сверхзадачу — "закрыть все 100% участков". При этом на практике даже "Единая Россия" направит своих представителей чуть более чем в 90 тыс. участков, не добившись заполнения всей квоты, сообщил первый зампред центрального исполкома партии Максим Жаворонков. Впрочем, у единороссов есть еще один канал для представительства в участковых избиркомах. Парламентские партии вправе сформировать лишь половину участковой избирательной комиссии. Остальных членов могут направить территориальные избиркомы, а также представительные органы местного самоуправления, в которых большинство у единороссов.

Партийной квоты может не хватить партиям, которые не представлены в Госдуме, но имеют фракцию в региональном парламенте и на этом основании тоже вправе получить голос в УИК, сообщил эксперт движения в защиту прав избирателей "Голос" Станислав Рачинский. Численность УИК устанавливает ТИК. По словам эксперта, ТИК в подмосковном Долгопрудном решил, что в участковых избиркомах должно быть не более 8 членов. Таким образом, здесь были представлены только думские партии.

В Подмосковье партиям уже объявлено о подаче предложений в новые составы УИК, несмотря на то, что 9 сентября здесь предстоят выборы губернаторов. В Москве решено провести обновление УИК после выборов мэра. Центризбирком "будет вести мониторинг" формирования УИК, сказал зампред ЦИКа Николай Булаев, пишет газета "Коммерсант".

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24.04.2018 06:29 Мск | Денис Линов
08:29 Екб


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Парламентские партии могут выдвинуть своих членов в участковые избирательные комиссии
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