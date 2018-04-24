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Генсек ООН расписался в бессилии перед "Холодной войной 2.0" Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о возвращении холодной войны и о том, что Совет безопасности не соответствует нынешним реалиям. Само по себе это уже ни для кого не новость. Однако признание несостоятельности организации самим её руководителем выглядит действительно сенсационно.
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
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от издателя  |  комментариев: 7


СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии В минувшую субботу, 21 апреля, в Московском регионе прошел ураган, в результате которого погибли два человека и более десяти пострадали. Городские власти вновь пообещали бороться со стихией. Меры этой борьбы, по мнению экспертов, стали заметнее, но по-прежнему являются недостаточными для того, чтобы избежать жертв.
23.04.2018
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24.04.2018 05:28 Мск (07:28 Екб)
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Рейс Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку из-за курящего пассажира
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внуково аэропорт (2011) | Фото: www.stroi-avf.ru

23 апреля около 22 часов мск в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Внуково поступило сообщение, о том, что самолет, выполняющее рейс по маршруту Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург, по решению командира совершает вынужденную посадку.
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Как сообщили Накануне.RU в МВД РФ, один из пассажиров нарушил правила перелета. После приземления на борт воздушного судна прибыл наряд полиции. В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что один из пассажиров курил в туалете самолета.

54-летнего жителя Ростова-на-Дону доставили в дежурную часть линейного отдела полиции аэропорта. В отношении правонарушителя составлен административный протокол.

Другие новости по темам: самолет, пассажир, курение
24.04.2018 05:28 Мск | Денис Линов
07:28 Екб


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Рейс Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку из-за курящего пассажира
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