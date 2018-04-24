Рейс Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург совершил вынужденную посадку из-за курящего пассажира

23 апреля около 22 часов мск в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Внуково поступило сообщение, о том, что самолет, выполняющее рейс по маршруту Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург, по решению командира совершает вынужденную посадку.

Как сообщили Накануне.RU в МВД РФ, один из пассажиров нарушил правила перелета. После приземления на борт воздушного судна прибыл наряд полиции. В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что один из пассажиров курил в туалете самолета.

54-летнего жителя Ростова-на-Дону доставили в дежурную часть линейного отдела полиции аэропорта. В отношении правонарушителя составлен административный протокол.