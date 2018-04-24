Новым ректором Уральского ГАУ стала Ольга Лоретц

Ольга Лоретц назначена новым ректором Уральского ГАУ.

Как сообщили Накануне.RU в УрГАУ, официальное назначение подписано заместителем министра сельского хозяйства России Иваном Лебедевым. Лоретц с октября 2017 года временно исполняла обязанности ректора вуза после того, как прежний руководитель - Ирина Донник - была назначена вице-президентом Российской Академии наук.

"Мое избрание в президиум Российской академии наук – это подтверждение высокого статуса аграрной науки. Перед нами стоят сегодня серьезные задачи, такие как обеспечение продовольственной безопасности страны и развитие инновационных технологий. Я верю, что Академия наук – главная консолидирующая сила в стране – поможет достигнуть высоких результатов при решении поставленных задач", – сообщила Донник.

Лоретц - доктор биологических наук, доцент, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Почетный работник агропромышленного комплекса России. Имеет два высших образования по специальностям "Зоотехния" и "Психология".

С 1983 года работала в Уральском аграрном университете, пройдя путь от ассистента до ректора. За это время занимала должности декана факультета довузовской подготовки, декана факультета технологии животноводства, директора института дополнительного профессионального образования, проректора по учебной работе.