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Новости
24.04.2018 03:31 Мск (05:31 Екб)
армия и ВПК | В России | За рубежом
Международная окололунная орбитальная станция будет строиться без России
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(2004) |

Международная окололунная орбитальная станции LOP — Gateway фактически является проектом США, партнеры которых, включая Россию, не могут предложить Америке каких-то уникальных технологий.
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Об этом сообщил член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. "А странам-партнерам, в том числе и России, после МКС практически нечего будет предложить США в области космоса — у них сейчас уже есть все, что было раньше у нас, а также достаточно собственных финансовых ресурсов", — говорит эксперт.

При этом он отмечает, что "какие-то подрядные работы у России будут заказаны: американцы очень прагматичные, и им важно, чтобы и другие страны внесли свой финансовый вклад", однако LOP — Gateway "даже если и будет объявлен международным, станет проектом США, все остальные страны будут играть второстепенную роль".

Ранее сообщалось, что США и партнеры, среди которых ЕС, Япония и Канада, настаивают, чтобы Россия при создании шлюзового модуля для Gateway использовала американские технические стандарты. Также западные страны хотели бы исключить Россию из проекта, "потому что мы обычно отстаем по всем технологическим циклам изготовления космической техники", сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, "Роскосмос" и NASA подтвердили взаимодействие в рамках международной лунной программы: создание окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway, унификация стандартов, научные миссии на окололунной орбите и на поверхности Луны.

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24.04.2018 03:31 Мск | Денис Линов
05:31 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.09.2017 03:23 Мск
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Ранее 30.08.2016 02:15 Мск
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Международная окололунная орбитальная станция будет строиться без России
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