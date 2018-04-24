Нефть взлетела до $75 за баррель

Цена на нефть марки Brent впервые с 26 ноября 2014 года достигла $75 за баррель.

Согласно данным торгов, 23 апреля стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent выросла на 1,15% — до 74,91 доллара за баррель. Днем ее цена достигла отметки в 75 долларов за баррель, однако затем произошло незначительное снижение. Стоимость июньских фьючерсов на марку WTI увеличивалась на 0,7%, до $68,88 за баррель.

Нефть дорожает на фоне новостей об обострении геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Так, в понедельник СМИ сообщили, что глава Высшего политического совета Йемена и один из лидеров удерживающей власть в стране группировки "Ансар Алла" Салех ас-Саммад был убит во время воздушного налета ВВС Саудовской Аравии, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, растущая нефть не поможет рублю.