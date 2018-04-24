Замглавврача одной из больниц Петербурга вносила в карты пациентов недостоверные сведения

Заместитель главного врача Александровской больницы в Санкт-Петербурге стала фигурантом уголовного дела.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Как считает следствие, злоумышленница давала указание подчиненным сотрудникам вносить в медицинские карты недостоверные сведения о нахождении пациентов в палатах реанимации и получении ими медицинских услуг для последующего перечисления денег из фонда ОМС на расчетный счет лечебного учреждения.

По данным издания "Фонтанка", в квартире медика и еще трех ее коллег, а также в отделениях неврологии и реанимации, в архиве и бухгалтерии самого медучреждения оперативники провели обыски. По некоторым данным, в реанимации, якобы, прошли лечение более 200 пациентов.