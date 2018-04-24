Не менее девяти человек погибли после наезда микроавтобуса в толпу людей в Торонто

Как минимум девять человек погибли, еще 16 получили ранения и травмы в результате наезда микроавтобуса на пешеходов на оживленном перекрестке в канадском городе Торонто.

Представитель службы скорой помощи города Джон Фленгас описал место происшествия, как "настоящую бойню". На месте происшествия было несколько свидетелей, кроме того, момент наезда зафиксировали камеры видеонаблюдения. По словам представителей полиции, предстоит длительное расследование.

Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл в свою очередь сообщил, что "пока еще слишком рано выступать с комментариями относительно наезда, и недопустимо распространять слухи, было ли это связано с терроризмом".

Водитель микроавтобуса арестован, сейчас его допрашивают сотрудники правоохранительных органов. Во время задержания он угрожал полицейскому пистолетом, сообщает "Интерфакс".

Между тем, в посольстве РФ в Канаде сообщили об отсутствии данных о пострадавших россиянах при наезде микроавтобуса. Сотрудники находятся в "постоянном контакте" с местными властями и с полицией, сообщает РИА "Новости".