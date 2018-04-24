Путин выделит на дороги и медицину 10 трлн рублей - СМИ

В рамках нового президентского срока Владимира Путина расходы на здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры планируется увеличить на 10 трлн руб.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, после инаугурации 7 мая президент намерен подписать указ, в котором будут расписаны задачи на ближайшие шесть лет. Среди них - развитие системы здравоохранения, образования, а также инфраструктуры, на что планируется дополнительно потратить около 10 трлн руб. Все это должно привести к "решительному прорыву" в повышении уровня жизни россиян, заявили источники.

По данным Bloomberg, цифра в 10 трлн руб. появилась лишь в последние недели и может быть скорректирована. При этом основные траты российские власти запланировали на период после 2020 года. По словам собеседников, такие траты будут сопряжены с необходимостью урезать расходы в других областях и искать дополнительные источники дохода. Речь может идти о повышении налогов и введении налога на продажи в 4%, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Кремле активно ведется обсуждение и подготовка новых поручений президента. Пока предполагается, что основной упор будет делаться на борьбу с бедностью. Так, Минфин предложил реформировать систему социальной поддержки и перейти на адресную соцпомощь, учитывая критерии нуждаемости при предоставлении пособий, льгот, денежных выплат, материальной помощи.