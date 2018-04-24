Напавшие на перевозчика денег в аэропорту Внуково получили сроки

В Москве семеро нападавших на перевозчиков денег в аэропорту Внуково получили тюремные сроки.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в преступную группу, в числе прочих, входили двое бывших сотрудников ОМОН транспортной полиции. В июне 2014 года осужденные с применением огнестрельного оружия на территории аэропорта напали на мужчину и отобрали у него 20 млн руб.

Злоумышленников задержали в процессе подготовки следующего аналогичного преступления. В распоряжении обвиняемых находились автоматы Калашникова, винтовки, пистолеты различных модификаций, боеприпасы, бронежилеты, рации, специальное снаряжение, автомобили "Бентли", "Инфинити" и другие дорогостоящие транспортные средства.

Злоумышленники приговорены к лишению свободы на срок от 4,5 до 13 лет.