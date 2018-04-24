В МИД РФ нашли в американском докладе русофобские стереотипы

Американским властям не удалось избавиться от русофобских стереотипов, а раздел доклада Госдепа, посвященный России, подготовлен в "негативистском ключе".

Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с ежегодным докладом американского Госдепартамента о правах человека. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что авторы документа используют специальные приемы, чтобы сформировать негативное отношение к России как "основному нарушителю прав человека". В документе, в том числе, говорится о том, ответственность за деградирующую ситуацию с правами человека на Украине фактически перекладывается на Россию.

"Вместе с тем вновь за рамками доклада по-прежнему оказывается весьма неблагоприятная ситуация с правами человека, демократией и верховенством права в США", — говорится в заявлении МИД России. Там посоветовали американским властям "заняться решением проблем у себя дома", среди которых МИД РФ отметил расовую дискриминацию, деятельность экстремистских организаций, безнаказанность за бесчеловечное обращение и пытки в рамках спецпрограмм ЦРУ, массовую прослушку людей в CШA и за их пределами.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 20 апреля бюро Госдепа США по вопросам демократии, прав человека и труда отчиталось о массовых нарушениях прав человека на Украине в прошлом году.