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Новости
24.04.2018 00:27 Мск (02:27 Екб)
политика | В России | За рубежом
В ОЗХО рассказали российским пранкерам, где мог быть изготовлен яд по "делу Скрипаля"
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Организация по запрещению химического оружия (2017) | Фото: AP

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали запись разговора с главой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахметом Узюмджу.
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Пранкеры позвонили ему от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Как следует из записи беседы на YouTube-канале пранкеров, глава ОЗХО признается, что яд, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, мог быть изготовлен где угодно. "По мнению наших экспертов, оно (вещество - прим ред.) может быть произведено в любой стране. Этого нельзя исключать. Россия заявляет, что исследования по таким веществам велись где-то еще, и это может быть правдой", — говорит на записи разговора человек, представленный как Узюмджу.

Гендиректора ОЗХО также спросили, могло ли отравляющее вещество быть изготовлено в США. "Абсолютно. В любой стране, где есть специалисты-химики, потому что вещество, которое использовалось, как мне заявили наши эксперты, общедоступно", — сказал Узюмджу. При этом он отметил, что хотя материалы для производства яда легко доступны, необходимы высококвалифицированные специалисты и хорошо оснащенная лаборатория.

Также во время разговора Узюмджу заявил, что Москва не препятствует работе экспертов ОЗХО в сирийской Думе и не пытается "зачистить" место происшествия, как сообщалось ранее. "Мы слышали эти спекуляции от нескольких стран, и мы не можем это подтвердить", — отметил Узюмджу. Он отметил, что российские власти хотят помочь ОЗХО "развернуться и обеспечить безопасность", о чем "официально уведомила" организацию.

Как ранее сообщало Накануне.RU, американские власти выразили уверенность в том, что Россия и Сирия пытаются "зачистить" место предполагаемой химической атаки в сирийской Думе.

Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По словам Лондона, к отравлению Скрипалей "Новичком" причастна Россия.

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24.04.2018 00:27 Мск | Денис Линов
02:27 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.04.2018 01:23 Мск
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В ОЗХО рассказали российским пранкерам, где мог быть изготовлен яд по "делу Скрипаля"
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