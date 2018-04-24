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«ФОРЭС» потратит более 170 млн на экологические новшества, чтобы выполнить жесткие нормы природоохранного законодательства
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экология, природоохранная деятельность, коллаж (2018) | Фото:Tyum-pravda.ru

Уральская компания «ФОРЭС» совместно с партнерами намерена инвестировать более 170 млн рублей в 2018 году в реализацию программы по охране окружающей среды, передает корреспондент Накануне.RU. При этом, за предыдущие три года общая сумма вложений на эти цели превысила 200 млн.

"ФОРЭС" производит больше половины промышленных пропантов в стране. Пропанты – это небольшие керамические гранулы, необходимые в технологическом процессе для гидроразрыва нефтяного пласта. «ФОРЭС» и ее партнеры производят их с 2002 года по собственной уникальной технологии.

Приоритетом экологический программы в 2018 году станут мероприятия по снижению запыленности рабочих мест на ключевых предприятиях компаниив Асбесте, Сухом Логу и Шадринске.

пропанты, шадринский завод, форэс(2018)|Фото:eburg.mk.ru

Исполнительный директор ООО «ФОРЭС» Михаил Ловков утверждает, что вложения в экологию имеют и экономическое обоснование. "Исходное сырье для нашего производства – молотый оливин, каменная мука. Чем она мельче, тем качественнее пропанты. С другой стороны, тем больше пыли, которую надо улавливать, собирать и возвращать в технологию. Поэтому, как на любом мукомольном, силикатном или цементном предприятии, необходимы качественные аспирационные системы. Сохраняя сырье, они обеспечивают и экологическую безопасность, нормативы предельных выбросов", - рассказал в интервью уральским журналистам Михаил Ловков.

В компании отмечают, что реализация экологических программ проводится совместно с российско-канадским предприятием «Албокос» из Челябинска. Как отмечает Михаил Ловков, в асбестовском отделении компании уже смонтировано и действует более пятидесяти специальных фильтров. Еще один мощный фильтр за семь миллионов появится в этом году, и еще два таких же – в сухоложском подразделении и на шадринском предприятии «Технокерамика».

Кроме того, экологическая программа предусматривает установку специальных устройств и датчиков, герметизацию транспортеров и пересыпных устройств, монтаж систем подавления и уборки пыли, реконструкцию ряда действующих и появление новых аспирационных систем. Привлекая аккредитованные лаборатории, компания в рамках производственного мониторинга будет продолжать контролировать качество атмосферного воздуха и почвы на границе санитарно-защитной зоны, эффективность работы пылегазоочистных устройств и уровень выбросов на их источниках.

Стоит отметить, что с начала 2018 года на предприятиях компании прошло девять проверок, организованных различными федеральными надзорными органами или с их участием. Большинство из них нарушений не выявили.

Однако, в начале апреля, когда Центр лабораторного анализа технических измерений (ЦЛАТИ) по УрФО замерил уровень выбросов в цехе обжига пропантов асбестовского отделения компании и обнаружил превышения нормативов по пыли и оксидам азота. Кроме того, был отмечен выброс диоксида серы, который не внесен в соответствующие документы предприятия.

Компания проанализировала эти данные. Проверили обжиговую печь. Так как именно там самые высокие температуры и наибольший выход продуктов сгорания газа. И здесь же самые жесткие нормативы выбросов, поскольку в 75 метрах – коллективный сад «Яблонька», который еще в советское время был почему-то организован в промышленной зоне. Поэтому компания к началу 2017 года установила на обжиговой печи новые мощные фильтры с рукавами из самых современных материалов. К моменту проверки рукава отработали 14 месяцев, и при ближайшем плановом ремонте планировалось их заменить. Сейчас компания анализирует ситуацию и исправляет ситуацию. Нарушения , как утверждает Михаил Ловков, мы уже устранили, даже раньше, чем получили представление прокурора.

Печь была остановлена, весь комплект оборудования заменили новым, две внешние аттестованные Росаккредитацией лаборатории провели новые замеры ,которые показали, что нормативы соблюдены.

Что касается январских предписаний Росприроднадзора, касающееся превышения по диоксиду серы,то здесь "ФОРЭСу" , как рассказали в компании, потребуется больше времени и обязательное участие Росприрод- и Роспотребнадзора в административной процедуре согласования. Хотя новые замеры диоксида серы в выбросах вообще не выявили. В компании считают, что разница в замерах либо вызвана тем, что пыль, даже вылетающая с превышением, все-таки остается в пределах санитарно-защитной зоны, либо что работа с превышением длилась очень недолго и ситуацию фактически можно назвать аварийной.

Сейчас в компании ждут - какое решение примет департамент Росприроднадзора по УрФО.

Стоит отметить, что соцсети пестрят информацией о том, что проверка в Асбесте проводилась по обращению депутата Государственной Думы от ЛДПР Игоря Торощина. По некоторой информации, Торощин также инициировал проверку на шадринской «Технокерамике». При этом выяснилось, что четверо из пяти жителей Шадринска, которые якобы подписали жалобу депутату – «мертвые души».

На прямой вопрос - не ведется ли против «ФОРЭС» целенаправленная кампания, Михаил Ловков ответил так: " По каким именно обращениям проводятся такие проверки, кто конкретно и какие жалобы заявляет, нам неизвестно. Но внешнее давление явно просматривается. Надеемся, однако, что государственные органы этому давлению не подвержены. И со своей стороны готовы так же целенаправленно и оперативно выполнять любые законные требования и предписания контролирующих органов".

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24.04.2018 09:19 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:19 Екб


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«ФОРЭС» потратит более 170 млн на экологические новшества, чтобы выполнить жесткие нормы природоохранного законодательства
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