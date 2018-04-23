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Поисковики Ставрополья обнаружили останки двух солдат Великой Отечественной
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Поисковое движение России, останки солдат в Курском районе (2018) | Фото: Пресс-служба Комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества

Члены Ставропольского регионального отделения "Поискового движения России" обнаружили останки двух без вести пропавших солдат Великой Отечественной войны в Курском районе региона. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого Комитета по делам национальностей и казачества.

В ходе разведывательной поисковой экспедиции по местам боевой славы 5-го Донского гвардейского казачьего кавалерийского корпуса удалось обнаружить также часть личных вещей бойцов.

Поисковое движение России, останки солдат в Курском районе(2018)|Фото: Пресс-служба Комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества

По словам председателя Совета регионального отделения "Поискового движения России" Григория Касмынина, принадлежность солдат к Красной армии была установлена по советским каскам, сапёрным лопаткам, чайной ложке, пуговицам, части солдатского ремня, найденным гильзам от патронов к винтовке Мосина и пистолета-пулемёта Шпагина. Возраст павших воинов — от 27 до 30 лет.

При этом идентифицировать останки не удалось из-за отсутствия личных опознавательных знаков.

Поисковое движение России, останки солдат в Курском районе(2018)|Фото: Пресс-служба Комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества

Солдаты будут торжественно захоронены на воинском мемориале села Полтавского Курского района 19 мая во время конного перехода Терского казачьего войска по местам боевой славы 5-го Донского гвардейского казачьего кавалерийского корпуса.

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23.04.2018 20:45 Мск | Ставрополь | информационная служба Накануне.RU
22:45 Екб


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Поисковики Ставрополья обнаружили останки двух солдат Великой Отечественной
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