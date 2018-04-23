На Ямале состоялось первое выездное заседание Совета Госдумы РФ

На севере Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) сегодня, 23 апреля, состоялось первое выездное заседание Совета Госдумы РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Как сообщалось ранее, мероприятие проходит в посёлке Сабетта Ямальского района ЯНАО. В первой половине дня туда прибыл глава региона Дмитрий Кобылкин. В плане работы губернатора арктического региона и депутатской группы — ознакомление с производственными объектами, арктическим портом, условиями труда и быта сотрудников компании.

Как сообщается на сайте Госдумы, в ходе заседания обсуждался проект "Ямал СПГ".

Как отметил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, данный проект играет важную роль в формировании новой архитектуры внешней торговли на рынке СПГ, а также в эффективном развитии Северного морского пути. Он также заявил, что "Ямал СПГ" оказывает положительное влияние на экономику страны тем, что даёт 0,12% роста ВВП.

"Таким образом, Россия может занять на рынке сжиженного газа лидирующие позиции", — добавил Володин.

Кроме того, спикер Госдумы напомнил о необходимости конкурентоспособной экономики для решения стоящих перед Россией стратегических задач, тем самым ещё раз подчеркнув федеральное значение проекта "Ямал СПГ".

"Мы начинаем конкурировать в этой сфере с такими странами как Австралия, Катар и, возможно, потесним Малайзию", — сказал он.

Володин также отметил появление большого количества рабочих мест: 24 тысячи — в Сабетте, и около 100 тысяч — в целом по стране.

"Это высокотехнологичные, высокооплачиваемые рабочие места", — подчеркнул он.

В свою очередь, первый зампред Госдумы, депутат фракции КПРФ Иван Мельников отметил роль проекта "Ямал СПГ" в решении "важнейшей проблемы для России" — проблемы освоения Арктики.

По словам лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, на "Ямал СПГ" работают лучшие специалисты.

"Мы хотели бы, чтобы газовозы из всех стран заправлялись здесь", — сказал он.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выразил "гордость за северян" и за Ямало-Ненецкий округ, вызываемую реализацией данного проекта.

В свою очередь, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил важность проведённого выездного заседания в арктическом регионе.

"Мы сегодня увидели законодательные изъяны, которые нужно оперативно решать", — подчеркнул он.