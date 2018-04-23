В России закроют онлайн-магазины Quelle и Otto

На территории РФ будут закрыты онлайн-магазины одежды, обуви и товаров для дома Quelle и Otto. Об этом заявил гендиректор группы компаний Otto Group Russia Мартин Ширер.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", такое решение он объяснил "глобальной стратегией" группы, которая теперь сконцентрируется на маркетплейсе Otto.de для немецкоязычных стран. При этом он не исключил, что в среднесрочной перспективе площадка может выйти на международный уровень.

Кроме того, по словам Ширера, немецкая группа компаний не только не собирается уходить из России полностью, но и намерена остаться "главным игроком" в российском e-commerce.