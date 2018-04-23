Самолет "Саратовских авиалиний" столкнулся с буксировщиком в аэропорту "Домодедово"

Самолет "Саратовский авиалиний" столкнулся с буксировщиком в аэропорту "Домодедово" при подготовке к вылету, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что буксировщик допустил соприкосновение фары своего сигнального маяка с носовым обтекателем воздушного судна.

"Предварительный осмотр самолета показал отсутствие повреждений конструкции ВС, остался след только на лакокрасочном покрытии самолета", - говорится в сообщении.

Самолет, следовавший рейсом 6В - 765 из Москвы в Саратов, вылетел с задержкой.

"Последующие рейсы по маршруту Саратов-Москва также будут выполняться с отклонением от первоначального расписания на два часа", - добавили в авиакомпании.

Напомним, в конце марта из-за сработавшей сигнализации одного из двигателей борт "Саратовских авиалиний" не смог улететь в Сургут.