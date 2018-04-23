В Екатеринбурге школьник погиб во время прогулки по стадиону

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с гибелью школьника в результате травмирования на школьном стадионе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По информации ведомства, инцидент произошёл 15 апреля, во время прогулки первоклассника по стадиону, расположенному между средними школами №171, учащимся которой являлся, и №48. Предполагается, что мальчик упал на торчащий кусок арматуры, который "зашёл" ему в голову.

В течение недели ребёнок находился в больнице, однако, несмотря на все усилия врачей, впоследствии скончался.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Устанавливается, на балансе какой организации находится стадион, кто отвечает за его надлежащее состояние. Также планируется установить, какая организация его построила и все ли работы по благоустройству были выполнены фактически.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе будет дана уголовно-правовая оценка.

Результаты проверки находятся на контроле областной прокуратуры.