На границе с Крымом Украина задержала "доверенное лицо Путина"

На границе с российским Крымом задержана гражданка Украины, которая собирала подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента России. Об этом написал генпрокурор Украины Юрий Луценко в Facebооk.

По данным Луценко, женщина входила в неправительственную всероссийскую общественную организации "Волонтеры Победы" и приняла участие в организации выборов президента России в Крыму.

"Будучи доверенным лицом кандидата в президенты Российской Федерации Путина В.В., "незаконно" организовала и проводила... сбор подписей в поддержку выдвижения Путина В.В. кандидатом на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года", – заявил Луценко.

По его словам, этим она нанесла ущерб украинскому "суверенитету". Задержанной готовится сообщение о подозрении, и проводятся другие процессуальные действия.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в начале апреля при въезде на Украину был задержан и арестован депутат Евпаторийского городского совета.