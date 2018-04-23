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Новости
23.04.2018 17:55 Мск (19:55 Екб)
политика | В России | За рубежом
В ОП РФ поддержали необходимость реформы ООН
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Общественная палата Российской Федерации, ОП РФ (2017) | Фото: molod86.ru

Реформа ООН необходима, но она должна сохранить существующий состав организации и гарантировать всем государствам-членам равные права, заявила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
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Ранее генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш в очередной раз констатировал возвращение холодной войны, а также отметил, что Совет безопасности ООН в своём нынешнем виде не может решить международные проблемы, поскольку уже не соответствует мировым реалиям.

Как передаёт "РИА Новости", Сутормина отметила необходимость существования ООН как института, который "глобально позволяет сохранять мир".

"Но реформы нужны", — подчеркнула она, отметив при этом необходимость "аккуратного" внесения любых изменений и "только с согласия всех основных участников организации".

"Необходимо вспомнить, зачем она была создана? Чтобы стабилизировать мировую обстановку, чтобы одинаково соблюдались права всех, и никто не считал своё право выше другого, поскольку право — единое для всех, чтобы ни у кого не было желания вмешиваться в суверенитет другого, чтобы не повторились ужасы Второй мировой войны", — добавила представитель ОП.

Конкретно Совбез ООН, по мнению Суторминой, нуждается в "особом внимании" в случае проведения реформы и должен сохранить статус всех входящих в него государств.

"Совет Безопасности несёт главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, его решениям обязаны подчиняться все члены ООН, — подчеркнула она. — Однако некоторые, постоянно накладывают право вето на те решения, которые лично им не нравятся, и не позволяют творить, что угодно. Поэтому стоит проработать этот механизм".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает против реформирования Совбеза ООН.

(2004)|

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23.04.2018 17:55 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:55 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.04.2018 16:33 Мск
Дмитрий Песков рассказал, что Россия выступает против реформирования Совбеза ООН

Ранее 23.04.2018 05:50 Мск
Гутерриш: Совбез ООН уже не соответствует миру








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В ОП РФ поддержали необходимость реформы ООН
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