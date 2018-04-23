В ОП РФ поддержали необходимость реформы ООН

Реформа ООН необходима, но она должна сохранить существующий состав организации и гарантировать всем государствам-членам равные права, заявила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Ранее генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш в очередной раз констатировал возвращение холодной войны, а также отметил, что Совет безопасности ООН в своём нынешнем виде не может решить международные проблемы, поскольку уже не соответствует мировым реалиям.

Как передаёт "РИА Новости", Сутормина отметила необходимость существования ООН как института, который "глобально позволяет сохранять мир".

"Но реформы нужны", — подчеркнула она, отметив при этом необходимость "аккуратного" внесения любых изменений и "только с согласия всех основных участников организации".

"Необходимо вспомнить, зачем она была создана? Чтобы стабилизировать мировую обстановку, чтобы одинаково соблюдались права всех, и никто не считал своё право выше другого, поскольку право — единое для всех, чтобы ни у кого не было желания вмешиваться в суверенитет другого, чтобы не повторились ужасы Второй мировой войны", — добавила представитель ОП.

Конкретно Совбез ООН, по мнению Суторминой, нуждается в "особом внимании" в случае проведения реформы и должен сохранить статус всех входящих в него государств.

"Совет Безопасности несёт главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, его решениям обязаны подчиняться все члены ООН, — подчеркнула она. — Однако некоторые, постоянно накладывают право вето на те решения, которые лично им не нравятся, и не позволяют творить, что угодно. Поэтому стоит проработать этот механизм".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает против реформирования Совбеза ООН.