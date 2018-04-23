Дмитрий Goblin Пучков: Екатеринбург оставляет впечатление либерального города

Известный российский писатель, публицист, переводчик и блогер Дмитрий Goblin Пучков заявил, что Екатеринбург оставляет впечатление либерального города. Об этом он рассказал Накануне.RU.

Дмитрий Пучков посещает 23-24 апреля Екатеринбург, чтобы презентовать новые книги, выпущенные при его участии: "Славные ребята", "Самогон", серию "Разведопрос". Он рассказал в беседе с Накануне.RU, что Екатеринбург оставляет впечатление либерального города.

По его мнению, причин тому несколько: во-первых, потому что мэр Евгений Ройзман - известная личность с известными идеями, постоянно выступающая с ними на YouTube, во-вторых, потому что в городе создан "Ельцин-центр". Наконец, в-третьих, потому что именно либеральный образ города создается в СМИ.

"Когда по телевизору постоянно показывают, как мэр Ройзман посещает американское консульство, то сегодня, то завтра, то какое еще впечатление будет? Я тут не живу, не знаю, как оно на самом деле, но то, что показывают в СМИ, оставляет именно такое впечатление", - прокомментировал Пучков Накануне.RU.

Позже на творческой встрече с поклонниками он еще раз высказался в адрес известного мэра.

"Ну, видимо, нельзя вам доверять выбор, раз вы Евгения выбрали!", - сказал Goblin под аплодисменты и смех.

Отметим, вскоре полная версия интервью с Дмитрием Пучковым будет опубликована на Накануне.RU.