На полигон "Ядрово" в Подмосковье привезли оборудование для дегазации

в этот день
23.04.18
18:17
В Екб.20:17
СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии
Тотальная блокировка: в России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Корпорация развития" проиграла суд по долгу за аренду столичного офиса
Главное
Премьер-министр Армении подал в отставку

Тема дня
Генсек ООН расписался в бессилии перед "Холодной войной 2.0" Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о возвращении холодной войны и о том, что Совет безопасности не соответствует нынешним реалиям. Само по себе это уже ни для кого не новость. Однако признание несостоятельности организации самим её руководителем выглядит действительно сенсационно.
23.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии В минувшую субботу, 21 апреля, в Московском регионе прошел ураган, в результате которого погибли два человека и более десяти пострадали. Городские власти вновь пообещали бороться со стихией. Меры этой борьбы, по мнению экспертов, стали заметнее, но по-прежнему являются недостаточными для того, чтобы избежать жертв.
23.04.2018
происшествия ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
В Перми начата проверка сообщения о смерти мужчины, не дождавшегося "скорой"
Зюганов: Капитализм по-прежнему агрессивен и алчен, потому Ленин исключительно современен
Приватизация УК "Роснано" была остановлена Путиным после сигнала ФСБ
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 979



Новости
23.04.2018 17:17 Мск (19:17 Екб)
общество | Центральный ФО
На полигон "Ядрово" в Подмосковье привезли оборудование для дегазации
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Ядрово, Волоколамск, полигон ТБО, свалка, мусор (2018) | Фото: www.change.org

На полигон ТБО "Ядрово" в Волоколамском районе прибыла машина с оборудованием для дегазации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Московской области.
Читайте также:

Отмечается, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье. Оборудование привезли из Амстердама.

Напомним, в марте выбросы газа на полигоне в Волоколамске привели к тому, что были госпитализированы несколько десятков детей.

Полностью решить проблему с запахом в "Ядрово" Воробьев поручил не позднее 15 июня.

Другие новости по темам: Ядрово, Волоколамск, Андрей Воробьев, дегазация
23.04.2018 17:17 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:17 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.04.2018 18:48 Мск
В Подмосковье оштрафована организация, эксплуатирующая полигон "Ядрово"

Ранее 03.04.2018 03:36 Мск
Старый полигон "Ядрово" готовят к закрытию

Ранее 02.04.2018 12:28 Мск
Иск жителей Волоколамска к ООО "Ядрово" начнут рассматривать на следующей неделе

Ранее 02.04.2018 02:18 Мск
Задержаны участники автопробега против полигона "Ядрово"

Ранее 01.04.2018 15:49 Мск
В Волоколамске – очередной митинг: жители требуют введения ЧС и отставки губернатора Подмосковья

Ранее 30.03.2018 09:47 Мск
Жителям Волоколамска начали выдавать респираторы и маски. О введении режима ЧС пока речи не идет

Ранее 30.03.2018 04:50 Мск
В Волоколамске — стихийный митинг. В городе будет поэтапно введён режим ЧС

Ранее 29.03.2018 21:18 Мск
Стихийный митинг в Волоколамске. Жители кричат мэру: "Выходи!"








Добавить комментарий:

На полигон "Ядрово" в Подмосковье привезли оборудование для дегазации
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+