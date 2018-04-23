На полигон "Ядрово" в Подмосковье привезли оборудование для дегазации

На полигон ТБО "Ядрово" в Волоколамском районе прибыла машина с оборудованием для дегазации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Московской области.

Отмечается, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье. Оборудование привезли из Амстердама.

Напомним, в марте выбросы газа на полигоне в Волоколамске привели к тому, что были госпитализированы несколько десятков детей.

Полностью решить проблему с запахом в "Ядрово" Воробьев поручил не позднее 15 июня.