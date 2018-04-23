МИД РФ: Решения о поставке Сирии С-300 ещё не принято

Вопрос о поставках зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Сирию еще не решен, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего официального визита в Пекин. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что данный вопрос практически решён. Со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщалось, что ЗРК планируется передать Дамаску в рамках оказания военно-технической помощи, поскольку на закупку "у сирийцев нет денег", а оформление кредита в планы Москвы не входит.

Однако, по информации пресс-службы российского МИД, каких-то конкретных решений "ещё предстоит дождаться".

"Не могу сказать, что он (вопрос поставок ЗРК, — прим.) решён", — сказал Лавров, добавив, что президент РФ Владимир Путин "обсуждал эти вопросы с представителем нашего Министерства обороны в контексте задач недопущения" неподготовленности арабской республики к "агрессивным актам, наподобие того, который состоялся 14 апреля".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, утром 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по правительственным военным базам и городам Сирии. Удары наносились крылатыми ракетами "Томагавк", использовались флот и авиация США в регионе. Часть пусков была отражена сирийскоими системами ПВО, которые состоят из комплексов российского и советского производства.

По словам Лаврова, не исключено повторение подобных случаев.

"Хотя мы самым жёстким образом предостерегли наших американских и европейских коллег, участвовавших в этой авантюре, — подчеркнул Лавров. — Нас беспокоит то, какие планы в отношении будущего Сирии вынашивают западные коллеги".