Политолог: Армению ждет "путь в Молдавию" после отставки Саргсяна

Армению ждет "путь Молдавии" после ситуации с отставкой премьер-министра страны Сержа Саргсяна. Такое мнение на своей странице в фейсбуке выразил политолог Максим Жаров.

Он отметил, что для него "армянская буза" завершается совершенно предсказуемо. "Парламентская республика - это смерть сильного и независимого государства. Поэтому тот, кто пытается удержаться у власти путём перехода к такой форме правления - всегда проигрывает. Так случилось и в Армении. Эта страна теперь превращается в ещё одну "чёрную дыру" на постсоветском пространстве, где под внешним давлением с регулярностью раз-два в год будет меняться власть", - написал он.

Для России такая ситуация не несет ничего хорошего, уверен эксперт. "Но армяне сами выбрали свой путь в Молдавию. Им теперь остаётся только посочувствовать", - заключил Жаров.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня Серж Саргсян после массовых протестов подал в отставку, заявив, что лидер протестного движения в стране Никол Пашинян "был прав".

Пашинян 17 апреля объявил о "бархатной, народной и мирной революции" в Армении и о кампании гражданского неповиновения.

Сегодня в Ереване возобновились шествия протестующих против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна.