Политолог: Армению ждет "путь в Молдавию" после отставки Саргсяна

в этот день
23.04.18
18:17
В Екб.20:17
СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии
Тотальная блокировка: в России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Корпорация развития" проиграла суд по долгу за аренду столичного офиса
Главное
Премьер-министр Армении подал в отставку

Тема дня
Генсек ООН расписался в бессилии перед "Холодной войной 2.0" Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о возвращении холодной войны и о том, что Совет безопасности не соответствует нынешним реалиям. Само по себе это уже ни для кого не новость. Однако признание несостоятельности организации самим её руководителем выглядит действительно сенсационно.
23.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии В минувшую субботу, 21 апреля, в Московском регионе прошел ураган, в результате которого погибли два человека и более десяти пострадали. Городские власти вновь пообещали бороться со стихией. Меры этой борьбы, по мнению экспертов, стали заметнее, но по-прежнему являются недостаточными для того, чтобы избежать жертв.
23.04.2018
происшествия ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
В Перми начата проверка сообщения о смерти мужчины, не дождавшегося "скорой"
Зюганов: Капитализм по-прежнему агрессивен и алчен, потому Ленин исключительно современен
Приватизация УК "Роснано" была остановлена Путиным после сигнала ФСБ
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 979

Политолог: Армению ждет "путь в Молдавию" после отставки Саргсяна
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2017) | Фото: PAN Photo via AP

Армению ждет "путь Молдавии" после ситуации с отставкой премьер-министра страны Сержа Саргсяна. Такое мнение на своей странице в фейсбуке выразил политолог Максим Жаров.
Читайте также:

Он отметил, что для него "армянская буза" завершается совершенно предсказуемо. "Парламентская республика - это смерть сильного и независимого государства. Поэтому тот, кто пытается удержаться у власти путём перехода к такой форме правления - всегда проигрывает. Так случилось и в Армении. Эта страна теперь превращается в ещё одну "чёрную дыру" на постсоветском пространстве, где под внешним давлением с регулярностью раз-два в год будет меняться власть", - написал он.

Для России такая ситуация не несет ничего хорошего, уверен эксперт. "Но армяне сами выбрали свой путь в Молдавию. Им теперь остаётся только посочувствовать", - заключил Жаров.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня Серж Саргсян после массовых протестов подал в отставку, заявив, что лидер протестного движения в стране Никол Пашинян "был прав".

Пашинян 17 апреля объявил о "бархатной, народной и мирной революции" в Армении и о кампании гражданского неповиновения.

Сегодня в Ереване возобновились шествия протестующих против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна.

Другие новости по темам: Армения, Серж Саргсян, Молдавия, политолог, Максим Жаров
23.04.2018 16:48 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:48 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.04.2018 16:29 Мск
Армен Гаспарян: Оппозиция Армении и Саргсян едины в отношении к России

Ранее 23.04.2018 15:25 Мск
Премьер-министр Армении подал в отставку

Ранее 23.04.2018 10:35 Мск
В Ереване возобновились акции протеста, несмотря на задержание лидеров

Ранее 23.04.2018 02:19 Мск
У Армянской церкви в Москве задержаны десятки человек - СМИ

Ранее 22.04.2018 14:55 Мск
В Армении лидера оппозиционеров обвинили в организации беспорядков

Ранее 22.04.2018 11:38 Мск
В Ереване полиция начала разгон демонстрантов: пострадавших увозят "скорые"

Ранее 22.04.2018 09:58 Мск
Переговоры лидера оппозиции Армении с Саргсяном не состоялись

Ранее 20.04.2018 19:05 Мск
Число задержанных демонстрантов в Ереване превысило 230 человек

Ранее 19.04.2018 11:16 Мск
Протестующие начали шествие по улицам Еревана

Ранее 18.04.2018 07:39 Мск
Оппозиция в Армении создает комитет "бархатной революции"

Ранее 17.04.2018 19:37 Мск
В Ереване полиция начала открывать блокированные оппозиционерами центральные улицы

Ранее 17.04.2018 11:57 Мск
Лидер оппозиции Армении объявил о начале бархатной революции

Ранее 17.04.2018 08:32 Мск
Оппозиция в Армении призвала оккупировать государственные здания

Ранее 16.04.2018 10:26 Мск
В Ереване полиция разгоняет демонстрантов, перекрывающих дороги








Добавить комментарий:

Политолог: Армению ждет "путь в Молдавию" после отставки Саргсяна
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+