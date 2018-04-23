Борис Кагарлицкий возмутился включением его в праймериз на выборы мэра Москвы

в этот день
23.04.18
18:18
В Екб.20:18
СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии
Тотальная блокировка: в России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Корпорация развития" проиграла суд по долгу за аренду столичного офиса
Главное
Премьер-министр Армении подал в отставку

Тема дня
Генсек ООН расписался в бессилии перед "Холодной войной 2.0" Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о возвращении холодной войны и о том, что Совет безопасности не соответствует нынешним реалиям. Само по себе это уже ни для кого не новость. Однако признание несостоятельности организации самим её руководителем выглядит действительно сенсационно.
23.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии В минувшую субботу, 21 апреля, в Московском регионе прошел ураган, в результате которого погибли два человека и более десяти пострадали. Городские власти вновь пообещали бороться со стихией. Меры этой борьбы, по мнению экспертов, стали заметнее, но по-прежнему являются недостаточными для того, чтобы избежать жертв.
23.04.2018
происшествия ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
В Перми начата проверка сообщения о смерти мужчины, не дождавшегося "скорой"
Зюганов: Капитализм по-прежнему агрессивен и алчен, потому Ленин исключительно современен
Приватизация УК "Роснано" была остановлена Путиным после сигнала ФСБ
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 979



Новости
23.04.2018 16:41 Мск (18:41 Екб)
политика | В России
Борис Кагарлицкий возмутился включением его в праймериз на выборы мэра Москвы
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Борис Кагарлицкий (2017) | Фото: Linkis.com

Публицист, социолог, один из создателей "Левого фронта" Борис Кагарлицкий возмутился тем, что обнаружил себя участником праймериз Сергея Удальцова по определению кандидатур на выборы столичного градоначальника, которые состоятся осенью 2018.
Читайте также:

"Обнаружил себя в списке кандидатов очередных "праймериз" "Левого фронта". На сей раз - на пост мэра Москвы. Заявляю сразу, что никакого отношения к этому действу я не имею. Я не только не предлагал свою кандидатуру на обсуждение "Левому Фронту", но удивляюсь, как организаторам данного мероприятия, знающим мою позицию, могло прийти в голову вставить меня в список", - пишет он в своих соцсетях.

Кагарлицкий заявил, что считает праймериз Удальцова на выборах президента России в 2017-2018 годах "в лучшем случае опросом, который проводится не самым корректным образом".

"Последующий опыт показал, что я был слишком мягок и сдержан в своих оценках. Эдуард Лимонов был прав, что сразу же потребовал убрать его фамилию из списка. Насколько я помню, Анатолий Баранов поступил так же. Я тогда сдержался и не выступил публично с осуждением этой профанации. О чем сегодня очень жалею. Теперь нам предлагают второй раз наступить на те же грабли. Нет, большое спасибо. Как-нибудь без меня", - заявил Кагарлицкий.

Другие новости по темам: Кагарлицкий, Левый фронт, Удальцов, Лимонов, праймериз Левого фронта, выборы мэра Москвы
23.04.2018 16:41 Мск | Иван Зуев
18:41 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.04.2018 14:47 Мск
Шевченко и шестеро от КПРФ. Левые запустили праймериз на выборы мэра Москвы








Добавить комментарий:

Борис Кагарлицкий возмутился включением его в праймериз на выборы мэра Москвы
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+