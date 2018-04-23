Борис Кагарлицкий возмутился включением его в праймериз на выборы мэра Москвы

Публицист, социолог, один из создателей "Левого фронта" Борис Кагарлицкий возмутился тем, что обнаружил себя участником праймериз Сергея Удальцова по определению кандидатур на выборы столичного градоначальника, которые состоятся осенью 2018.

"Обнаружил себя в списке кандидатов очередных "праймериз" "Левого фронта". На сей раз - на пост мэра Москвы. Заявляю сразу, что никакого отношения к этому действу я не имею. Я не только не предлагал свою кандидатуру на обсуждение "Левому Фронту", но удивляюсь, как организаторам данного мероприятия, знающим мою позицию, могло прийти в голову вставить меня в список", - пишет он в своих соцсетях.

Кагарлицкий заявил, что считает праймериз Удальцова на выборах президента России в 2017-2018 годах "в лучшем случае опросом, который проводится не самым корректным образом".

"Последующий опыт показал, что я был слишком мягок и сдержан в своих оценках. Эдуард Лимонов был прав, что сразу же потребовал убрать его фамилию из списка. Насколько я помню, Анатолий Баранов поступил так же. Я тогда сдержался и не выступил публично с осуждением этой профанации. О чем сегодня очень жалею. Теперь нам предлагают второй раз наступить на те же грабли. Нет, большое спасибо. Как-нибудь без меня", - заявил Кагарлицкий.