Армен Гаспарян: Оппозиция Армении и Саргсян едины в отношении к России

Уличные протесты в Армении имеют лишь внешнее сходство с "майданами" в странах СНГ, а армянскую оппозицию нельзя назвать антироссийской. Как утверждает журналист, член центрального совета РВИО Армен Гаспарян, у Армении просто нет реальной альтернативы отношениям с Россией.

"Никакой реальной альтернативы (отношениям с Россией у Армении, - прим. Накануне.RU) не существует. Нет альтернативы России в Армении. Тут и оппозиция, и нынешняя власть едины. С этой точки зрения, что оппозиция, которая устраивала акции в Армении, что нынешняя армянская власть - едины. Россия является главным стратегическим партнером и с политической, и с экономической, и с военной точек зрения. Конечно, есть целый ряд заимствованных элементов, начиная от названия "Бархатная революция", заканчивая неким антуражем. Но, как сообщают армянские политологи, а они в данном случае гораздо информированы, на этом все сходства с майданами заканчиваются", - рассказал он Накануне.RU.

Главная же проблема дестабилизации ситуации в Армении - возможность эскалации в Нагорном Карабахе, считает эксперт.

"Другой вопрос - внешний риск. Пока в Армении занимались революционными потрясениями, на дворе уже 24 апреля - дата очередной эскалации в Нагорном Карабахе. Уже появились новости и видео, что Баку стягивает в регион дополнительные танковые подразделения и живую силу. Риск эскалации насилия существует. Русское экспертное сообщество еще неделю назад предупреждало Ереван, что главным итогом всего этого может стать очередная военная кампания, в которой будут гибнуть люди", - заявил Гаспарян.

Напомним, что сегодня, 23 апреля, стало известно, что премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. "Никол Пашинян был прав. Я ошибся. У ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", - приводит слова Саргсяна пресс-служба.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в воскресенье полиция Армении начала применять спецсредства против протестующих. Перед этим состоялись переговоры между Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.

Пашинян 17 апреля объявил о "бархатной, народной и мирной революции" в Армении и о кампании гражданского неповиновения.