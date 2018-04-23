В Волгограде мать выбросила свою новорожденную дочь в мусоропровод

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, выбросившей своего новорожденного ребенка в мусоропровод, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По данным следствия, тело младенца было упаковано в полиэтиленовый пакет, а сверток выброшен в мусоропровод одного из многоквартирных домов по проспекту им. Героев Сталинграда в Волгограде. Сверток обнаружила уборщица при расчистке мусоросборника. По предварительным данным, смерть новорожденной девочки наступила в результате удушения.

В настоящее время устанавливается личность матери.