Следователи нашли 1,5 тысячи нарушений пожарной безопасности в местах массового пребывания югорчан

Следователи и спасатели закончили проверку пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, на объектах культуры и спорта, в образовательных учреждениях и других местах массового пребывания людей, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди нарушений – отсутствие или поломки первичных средств пожаротушения, неисправности систем автоматической пожарной сигнализации. Всего нашли 1 тыс. 500 нарушений, внесено 316 представлений. Возбуждено 35 административных дел. В суды направлено 17 исков, в том числе о закрытии ТРЦ.

К примеру, в торговом центре "Москва" Нефтеюганска неисправна пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, замки на дверях эвакуационных выходов невозможно спокойно открыть без ключа.

В Нижневартовске из-за аналогичных нарушений уже закрыт два комплекса, "Вегас" и "Премьер". Иски о запрете эксплуатации торговых центров из-за нарушений поданы прокурорами Берёзовского района и Белоярского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.