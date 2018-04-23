В Сургуте на единовременные денежные выплаты для ветеранов войны выделено 8 миллионов рублей

Жители Сургута, испытавшие тяжести военного времени получат единовременную денежную выплату. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Вадим Шувалов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Приближается 9 мая — праздник, который отмечает каждый гражданин России. Я уверен, значение этого дня нельзя переоценить. Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в этом году решением думы нашего города выплатим более 7 млн рублей всем жителям, испытавшим тяжести военного времени. Их в нашем городе более тысячи — это люди старшего поколения, которых мы должны поддерживать. Благодаря их труду и выдержке мы, Слава Богу, не знаем, что такое война", - заявил мэр города.

В пресс-службе городской думы уточнили, что сумма выплат составит 8 млн руб. Решение было принято при принятии городского бюджета. По 10 тыс. руб. получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны. По 6 тыс. руб. остальные категории граждан: бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, дети войны, родители которых погибли или пропали без вести, а также вдовы и вдовцы, чьи мужья или жены погибли на войне. Выплату данные категории граждан получат в том случае, если они не заключали повторный брак.