В ДНР разработана программа развития скотоводства до 2022 года. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил первый заместитель министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР Дмитрий Конаков.

По его словам, министерство осуществляет переход к программно-целевому управлению агропромышленного комплекса. Цель программы – наращивание объемов производства цельного молока и мяса крупного рогатого скота для насыщения внутреннего рынка и снижения зависимости от импортных продуктов.

Конаков отметил, что на утверждении также находятся программы по развитию свиноводства и овощеводства, в стадии разработки - программа развития и регулирования рынка зерна ДНР до 2020 года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ДНР поставлена цель полностью обеспечить себя мясом, молоком и овощами.