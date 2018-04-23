МИД Китая: Международное сообщество должно выразить положительное отношение к прекращению ядерных испытаний в КНДР

МИД КНР незамедлительно откликнулся на решение Трудовой партии Кореи о прекращении ракетных и ядерных испытаний. Как рассказал сегодня представитель китайского внешнеполитического ведомства Лу Кан, соответствующее решение Пхеньяна поможет разрядить ситуацию на полуострове, содействовать ядерному разоружению и политическому урегулированию.

На вопрос о том, будет ли Пекин в этой связи влиять на членов Совбеза ООН с тем, чтобы они пошли на смягчение антипхеньянских санкций, Лу Кан напомнил, что Китай всегда утверждал, что все резолюции Совбеза по КНДР должны быть выполнены точно и в полном объёме. Эти резолюции включают не только санкции, но и меры, поощряющие ядерное разоружение и деэскалацию напряжённости в регионе. Ядерный вопрос включён в процесс мирного диалога и переговоров. Международное сообщество должно выразить положительное отношение этому.

Напомним, ранее появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп не намерен ослаблять санкции до полной ликвидации ядерного арсенала КНДР.