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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
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СМС от МЧС – недостаточно. Власти Москвы не извлекли уроки стихии В минувшую субботу, 21 апреля, в Московском регионе прошел ураган, в результате которого погибли два человека и более десяти пострадали. Городские власти вновь пообещали бороться со стихией. Меры этой борьбы, по мнению экспертов, стали заметнее, но по-прежнему являются недостаточными для того, чтобы избежать жертв.
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Новости
23.04.2018 16:31 Мск (18:31 Екб)
политика | За рубежом
МИД Китая: Международное сообщество должно выразить положительное отношение к прекращению ядерных испытаний в КНДР
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Пресс-секретарь МИД КНР Лу КАн (2017) | Фото: finance.jrj.com.cn

МИД КНР незамедлительно откликнулся на решение Трудовой партии Кореи о прекращении ракетных и ядерных испытаний. Как рассказал сегодня представитель китайского внешнеполитического ведомства Лу Кан, соответствующее решение Пхеньяна поможет разрядить ситуацию на полуострове, содействовать ядерному разоружению и политическому урегулированию.
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На вопрос о том, будет ли Пекин в этой связи влиять на членов Совбеза ООН с тем, чтобы они пошли на смягчение антипхеньянских санкций, Лу Кан напомнил, что Китай всегда утверждал, что все резолюции Совбеза по КНДР должны быть выполнены точно и в полном объёме. Эти резолюции включают не только санкции, но и меры, поощряющие ядерное разоружение и деэскалацию напряжённости в регионе. Ядерный вопрос включён в процесс мирного диалога и переговоров. Международное сообщество должно выразить положительное отношение этому.

Напомним, ранее появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп не намерен ослаблять санкции до полной ликвидации ядерного арсенала КНДР.

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23.04.2018 16:31 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:31 Екб


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МИД Китая: Международное сообщество должно выразить положительное отношение к прекращению ядерных испытаний в КНДР
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