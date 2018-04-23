В Челябинске прокуратура требует ужесточить наказание экс-директору "Гринфлайта" Мануйлову

Прокуратура направила в Челябинский областной суд апелляционное представление с требованием ужесточить наказание бывшему директору "Гринфлайта" Сергею Мануйлову, осужденному за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в апреле суд приговорил Мануйлова к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. С августа 2013 по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года осужденный злоупотребил своими полномочиями, заключив ряд заведомо невыгодных сделок, что причинило существенный вред дольщикам "Гринфлайта". От преступных действий Мануйлова 4 тыс. 320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд рублей, а также причинен существенный вред правам и интересам "Гринфлайта".

Прокуратура настаивала на более строгом наказании. После изучения приговора прокуратурой направленно апелляционное представление.

"Изучение приговора показало, что при определении размера наказания, подлежащего отбытию, суд недостаточно учел наступившие в результате совершения преступления тяжкие последствия, выразившиеся, в том числе, в невозможности выполнения ООО "Гринфлайт" обязательств перед тысячами граждан – участников долевого строительства, а также размер причиненного ущерба на сумму более 10 миллиардов рублей", - отметили в пресс-службе прокуратуры.