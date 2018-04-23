В Екатеринбурге перенесли суд по очередному иску против Ройзмана

Гражданское дело по иску жителя Свердловской области против мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана будет рассмотрено в пятницу, 27 апреля. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Напомним, что гражданин Андреев подал иск на мэра города за то, что на страницах блога "Живой Журнал" пользователем "Roizman" были опубликованы личные данные Андреева, прямые оскорбления в его адрес, а также сведения, не соответствующие действительности, что якобы порочит его честь и достоинство. Предположительно, речь идет о гражданине, ранее отбывшем наказание за наркоторговлю.

Истец требует удалить публикации, дать опровержение, а также компенсировать ему моральный вред в размере 650 тыс. руб.