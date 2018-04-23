"Честному гаишнику" из Югры второй раз отказали в возбуждении дела против начальника

Инспектор сургутского отдела ГИБДД Сергей Иванов, прославившийся как "второй честный гаишник", рассказал об обстоятельствах проверки своих заявлений, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мне пришёл ответ, что определение от 30 марта об отказе в возбуждении дела отменено прокуратурой. Я позвонил следователю и спросил, когда я могу ознакомиться с делом? Он сказал, что он уволился. Сейчас новый следователь, он из Сургута, 20 апреля снова вынес определение об отказе, материалы опять попали в надзорное ведомство. Ранее я написал заявление и жалобу, что мне не дают копии определений и не дают ознакомиться с делом", - рассказал Накануне.RU Иванов.

Напомним, инспектор прославился тем, что публично обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину. По мнению инспектора, после многочисленных докладов о царящей в ГИБДД коррупции на него начали давить: в частности, против него возбудили дело. В своих бедах Иванов винит замначальника городской инспекции Евгения Духовникова, который якобы инициировал уголовное преследование подчиненного. При этом жалобы Иванова в окружное управление СКР якобы не дали никаких результатов.