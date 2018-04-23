На праймериз "ЕР" в гордуму Екатеринбурга заявился депутат, которого суд лишил мандата

Список участников предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов в депутаты думы Екатеринбурга в дополнение к 14 персонам пополнился еще шестью фамилиями, передает корреспондент Накануне.RU.

К трем действующим депутатам гордумы (Николай Антонов, Александр Мяконьких, Александр Найданов) добавился "единоросс" Владимир Смирнов, победивший на довыборах в гордуму в марте 2017 г. в Орджоникидзевском районе. Он допущен к партийным праймериз, несмотря на то, что в феврале 2018 г. Ленинский районный суд обязал думу Екатеринбурга досрочно лишить этого народного избранника полномочий. Тогда причиной стали нарушения при подаче декларации: по данным прокуратуры, Смирнов не указал три квартиры и парковочное место.

Как и предполагало Накануне.RU, решение суда об удовлетворении иска прокуратуры в части лишения Смирнова депутатских корочек вовсе не означает, что он останется без мандата: его решение переизбраться прогнозировали наши эксперты. Кстати, майор ФСБ в запасе Смирнов по-прежнему числится депутатом на официальном портале думы Екатеринбурга, где, в частности, сообщается, что он является учредителем рынка "Омега" и ТРЦ "ЭкоМолл Гранат".

На праймериз также заявились: главврач МУЦГБ №2, член партии Константин Савинов, из беспартийных - адвокат Свердловской коллегии адвокатов Иван Кадочников и глава фермерского хозяйства "Терешата" Алексей Бухаровский, в списке - два сторонника "Единой России" - директор по развитию турагентства Ирина Селезнева и Матвей Левченко, о котором известно лишь то, что ему 28 лет и он закончил УрФУ.