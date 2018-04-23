Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению продаж электронных полисов ОСАГО

Страховщики ОСАГО столкнулись с серьезными проблемами при продаже электронных полисов, поскольку оказались заблокированными некоторые IP-адреса компании Google. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке.

По словам источника, снижение дневных продаж электронных полисов ОСАГО произошло практически в четыре раза в целом по этому рынку.

Российский союз автостраховщиков (РСА) со своей стороны, проинформировал, что "в настоящий момент наблюдается проблема с работой сервиса защиты от спама Google reCAPTCHA ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google. В связи с этим наблюдаются проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е-Гарант".

В воскресенье пользователи в Сети сообщили о проблемах с доступом к сайту Google в России.

Напомним, Роскомнадзор ищет каналы, позволяющие мессенджеру Telegram оставаться доступным в России.