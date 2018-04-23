В Екатеринбурге на ВИЗе загорелся дом

В Екатеринбурге загорелся одноэтажный частный дом на переулке Поточный, 17.

Как сообщили Накануне.RU в службе спасения "СОВА", дом загорелся сегодня около 16.00. К месту пожара оперативно выехали пожарные расчеты. На месте дежурят врачи "скорой помощи", сотрудники полиции.

Пожарные работают по повышенному номеру 1 бис. Площадь возгорания составляет 100 кв. м.