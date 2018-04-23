В Екатеринбург на спецпоказ фильма "Танки" едет исполнитель главной роли

Спецпоказ фильма Кима Дружинина "Танки" (рабочее название "Увидеть Сталина") пройдет в Екатеринбурге 26 апреля, мероприятие посетит исполнитель главной роли Андрей Мерзликин, об этом Накануне.RU сообщили организаторы показа.

Военно-исторический фильм основан на реальном событии – автопробеге прототипа танка Т-34, совершенном его конструктором Михаилом Кошкиным. Авторы добавили к историческому сюжету современный экшн и позиционируют ленту как "приключенческий" фильм. Герои должны будут пройти нелегкий путь до Москвы и доказать безупречность технических качеств новой модели. Напомним, ранее предпоказ картины состоялся на военной базе в Сирии.

Исполнитель роли Михаила Кошкина после показа в Екатеринбурге встретится со зрителями, организаторы обещают интересное "шоу", автограф- и фотосессию с Андреем Мерзликиным. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте "Киномакса" или выиграть в группе кинотеатра в социальной сети "ВКонтакте".