Тюменский общественник обжаловал в суде отказ облдумы в референдуме о выборах глав муниципалитетов

Глава "Тюменского жилищного комитета" Юрий Рябцев подал в суд иск, в котором оспаривает решение депутатов Тюменской областной думы об отказе в референдуме по возвращению прямых выборов глав муниципалитетов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Только что подал заявление в Центральный райсуд Тюмени. Тогда решение выпало на новогодние праздники. Когда было заседание комитета по госстроительсву, неизвестно. Лист заочного голосования комитета и областной думы не были опубликованы. Мы знаем только, что 23 января дума заседала. Была ли правовая экспертиза? Не ясно. Поэтому я в иске прошу отменить постановление думы и решение областной избирательной комиссии из-за процедурных нарушений", - сказал в беседе с Накануне.RU Рябцев.

Напомним, это третья попытка инициативной группы добиться референдума. Ранее документ был изучен избирательной комиссией и одобрен для дальнейшего рассмотрения областной думой. Депутаты инициативу отклонили в режиме заочного голосования.