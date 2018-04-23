США могут снять санкции с "Русала"

США могут снять санкции с российской металлургической компании "Русал". Условие - отказ Олега Дерипаски от контроля над компанией. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control).
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Напомним, после введения санкций против компании, "Русал" был вынужден прекратить поставки в ряд стран. Вместе с тем беспокойство относительно обеспеченности алюминием выразили европейские партнеры компании. Правительство пообещало поддержку "Русалу", речь шла о возможном предоставлении ликвидности компании.