США могут снять санкции с "Русала"

США могут снять санкции с российской металлургической компании "Русал". Условие - отказ Олега Дерипаски от контроля над компанией. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control).

Напомним, после введения санкций против компании, "Русал" был вынужден прекратить поставки в ряд стран. Вместе с тем беспокойство относительно обеспеченности алюминием выразили европейские партнеры компании. Правительство пообещало поддержку "Русалу", речь шла о возможном предоставлении ликвидности компании.