На Среднем Урале почернела река, а мёртвые рыбы всплыли наверх

На Среднем Урале жители Красноуральска жалуются на чёрную воду и мёртвую рыбу в реке Салда. Об этом пишет портал "Мой город", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как пишет издание, заявление в Роспотребнадзор написал житель города Дмитрий Ивашевский. "В реке Салда, протекающей в районе пос. Октябрьский, умирает рыба. Вода пахнет канализацией, а воздух - сероводородом", - сообщается в заявлении.

Мужчина взял образцы воды и несколько мёртвых рыб и обратился в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор.